Сеул, , 09:55 — REGNUM В 2022 году темпы роста экономики Южной Кореи могут оказаться ниже ожиданий. Об этом сообщает The Korea Economic Daily со ссылкой на заявление аналитика Nomura Group Роберта Суббарамана.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 18 февраля в ходе вебинара, посвященному прогнозам о состоянии экономики Южной Кореи и Китая.

По его словам, по итогам года темпы экономического роста Южной Кореи составят 2,1%. Однако по прогнозам МВФ и Банка Кореи показатель составит 3%.

Аналитик полагает, что в течение года Банк Кореи не будет повышать учётную ставку, несмотря на то, что другие эксперты, напротив, ожидают повышения показателя до 1,75%.

В качестве причин таких прогнозов Суббараман назвал замедление темпов роста экономики Китая. Он также добавил, что данное обстоятельство может спровоцировать снижение экспортных показателей Южной Кореи.

Аналитик отметил возможность сокращения потребления в частном секторе в связи с ужесточением правил кредитования, которые направлены на сдерживание темпов роста задолженности домохозяйств.