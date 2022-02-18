Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Среднемесячная начисленная заработная плата в Ростове-на-Дону по итогам 10 месяцев 2021 года выросла почти на 12%. Такие данные приведены в отчёте о результатах деятельности главы администрации областного центра за 2021 год, передаёт ИА REGNUM.

Ника Егорова Зарплата

«Среднемесячная начисленная заработная плата за 10 месяцев 2021 года увеличилась на 11,8% и достигла 43,9 тыс. руб. Уровень безработицы составил 0,6%», — сказано в документе.

Отчёт о проделанной за прошлый год глава администрации областного центра Алексей Логвиненко представит депутатам гордумы 22 февраля.