Москва, 18 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Москве возведут Дворец тенниса. Пятиэтажное здание возведут на севере столицы — на Ленинградском шоссе в районе Головинский, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

(сс) marijana1 Теннис

В спорткомплексе появится универсальный зал на шесть теннисных кортов, тренировочный зал на два теннисных корта, зал для разминки спортсменов; помещения для тренеров и др.

Также во Дворце тенниса разместится оздоровительно-реабилитационный центр с медпунктом, помещением допинг-контроля, кабинетом физиотерапии и помещением с барокамерами.

Как сообщает ИА REGNUM, в Москве в ближайшие годы появится около 30 новых спортивных объектов.

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