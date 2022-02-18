Ярославль, 18 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Ярославле сокращен перечень улиц, которые в 2022 году будут ремонтировать по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Зотиков/facebook.com Представление сокращенного перечня

В изначальном перечне в Ярославле анонсировался ремонт 30 улиц. На заседании городского политсовета «Единой России» 17 февраля был представлен новый список, количество улиц в нем сокращено. В частности, из списков на ремонт исчез Школьный проезд в Заволжском районе Ярославля и часть улиц частного сектора города.

«Ввиду отсутствия необходимых лимитов финансирования перечень сокращен до 28 объектов — 22 улицы и 6 объектов безопасности дорожного движения», — прокомментировал ситуацию в соцсетях заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Дмитрий Сергеев.

Еще в январе 2022 года в списке на ремонт по нацпроекту было 30 улиц общей протяженностью 28 километров. Тогда в мэрии заявляли, что до конца февраля проекты ремонтов должны пройти государственную экспертизу.