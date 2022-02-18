Сочи, Краснодарский край, 18 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. XV Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета открылся в Зимнем театре Сочи 17 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города.

Илья Савченко ИА Красная Весна Сочи

На юбилейном фестивале будут представлены премьеры и лучшие постановки, показанные на фестивале за 15 лет. В том числе — спектакль «Фантастическая Кармен», объединивший драматическое искусство, оперу и балет. Также в рамках фестиваля состоятся вечер балета, посвященный памяти Игоря Стравинского и Сергея Дягилева и «Вечер с Антонио Вивальди и четырьмя стихиями» камерного ансамбля Il Giardino Armonico (Италия).

18 февраля состоится премьера спектакля «Кроткая» по повести Достоевского в постановке Виктора Крамера совместно со столичным Малым театром. Главную роль в нем сыграет Сергей Гармаш.

25 февраля состоится мировая премьера спектакля «Ибсен. Recycle.» по мотивам двух пьес Ибсена, главную роль в нём исполнит Владимир Кошевой. Режиссером постановки выступил Павел Сафонов, композитором — постоянный участник фестивалей маэстро Башмета Валерий Воронов.

XV Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета проходит на нескольких концертных площадках курорта с участием зрителей. Продлится фестиваль по 27 февраля 2022 года.