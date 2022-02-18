Нью-Йорк, США, 18 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Россия не должна признавать Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР). С таким призывом к Москве в рамках заседания ООН обратились шесть государств — Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Албания и Норвегия. Об этом сообщил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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Дипломат отметил, что страны «выразили серьёзную обеспокоенность» в связи с обращением Госдумы РФ, которое призывает президента России признать Донецкую и Луганскую Народные республики, что «было бы нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Мы предостерегаем от этого шага, который стал бы дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и шёл бы против духа и буквы Минских договоренностей», — подчеркнул постпред.

Отметим, что на заседании СБ ООН, которое было посвящено выполнению Минских договоренностей, Россия указала на то, что за семь лет Киев не выполнил ни одного пункта комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Западные представители вновь обвиняли Москву в якобы готовящейся «агрессии» против Украины, которую РФ много раз отвергала.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума РФ приняла постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР. В Госдуме напомнили, что действия украинских властей вынудили жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины инициировать проведение референдума и проголосовать в мае 2014 года за принятие Акта о самоопределении Донецкой Народной Республики (89%) и Акта о самоопределении Луганской Народной Республики (96%).

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