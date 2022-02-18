Чебоксары, 18 февраля 2022, 09:50 — REGNUM В Чувашии большинство вновь заболевших COVID-19 считают, что заразились от больного родственника, а 4% связывают это с посещением больницы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 18 февраля на заседании оперативного штаба начальник управления Роспотребнадзора Надежда Луговская.
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Главный санитарный врач республики оценила эпидемиологическую ситуацию «как всё ещё напряжённую, хотя темпы прироста снизились». Среди категорий граждан на текущей неделе по сравнению с предыдущей в 1,6 раза увеличилось количество заболевших ковидом пенсионеров, на 26,7% — рабочих.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 69 453 случая заражения коронавирусом, выздоровели 51 604 жителя, скончались 4327 ковид-больных.
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