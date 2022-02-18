Главе следственного управления Приморья Путин присвоил высшее звание
Владивосток, 18 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Руководителю СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю Владимиру Фомину указом президента Владимира Путина 17 февраля присвоено высшее специальное звание генерал-майор юстиции.
СУ СК РФ по Приморскому краю
Владимир Фомин
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Владимир Фомин возглавляет ведомство с сентября 2020 года.
Первый заместитель Фомина — полковник юстиции Евгений Касьянников.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника российской армии.