Владивосток, 18 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Руководителю СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю Владимиру Фомину указом президента Владимира Путина 17 февраля присвоено высшее специальное звание генерал-майор юстиции.

СУ СК РФ по Приморскому краю Владимир Фомин

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Владимир Фомин возглавляет ведомство с сентября 2020 года.

Первый заместитель Фомина — полковник юстиции Евгений Касьянников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин обещал ему присвоить звание полковника российской армии.