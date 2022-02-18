Оренбург, , 09:46 — REGNUM В Оренбурге суд продлил меру пресечения еще одному фигуранту резонансного дела о продовольственных поставках в детские сады. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Мужчина останется под стражей до 19 марта. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, по делу проходят трое фигурантов. Двое из них находятся под стражей, один — под домашним арестом. Им инкриминируют поставку под видом натуральных молочных продуктов дешевых заменителей и их аналогов в детские сады.

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