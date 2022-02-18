Оренбург, 18 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Оренбурге суд продлил меру пресечения еще одному фигуранту резонансного дела о продовольственных поставках в детские сады. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Мужчина останется под стражей до 19 марта. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, по делу проходят трое фигурантов. Двое из них находятся под стражей, один — под домашним арестом. Им инкриминируют поставку под видом натуральных молочных продуктов дешевых заменителей и их аналогов в детские сады.