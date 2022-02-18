Лос-Анджелес, США, 18 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Warner Bros. опубликовала первый трейлер биографического фильма о музыканте Элвисе Пресли под названием «Элвис». Ролик доступен на YouTube-канале российского подразделения компании.

Пресли Элвис reg

Режиссёром картины выступил Баз Лурман. Элвиса Пресли в фильме сыграл Остин Батлер, а роль его промоутера исполнил Том Хэнкс.

ИА REGNUM напоминает, что изначально премьера киноленты должна была состояться ещё в 2021 году. Однако из-за пандемии коронавируса её перенесли на 14 июля 2022 года.