Москва, , 09:45 — REGNUM Более 16 млн рецептов в электронной форме выписали в Москве за год, сообщает 18 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

QR-код Иван Шилов, ИА REGNUM

Электронный рецепт имеет QR-код, который нужно предъявить в аптеке с помощью экрана смартфона. Цифровой код формируется в системе ЕМИАС и, как отмечают в столичной мэрии, позволяет заменять бумажные рецепты.

«Практика использования таких рецептов стала в Москве уже привычной. За год с момента запуска сервиса в городских поликлиниках врачи оформили уже более 16 миллионов электронных рецептов, включая и льготные, и рецепты на приобретение лекарств за полную стоимость», — рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы.