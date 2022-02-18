Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM В Екатеринбурге на овощебазе №4 18 февраля прошли проверки документов у мигрантов. Об этом пишут СМИ.

Мигранты

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

О скоплении машин силовиков сообщили журналистам очевидцы. В городском УМВД подтвердили представителям СМИ, что там проводятся профилактические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в микрорайоне Сортировочный мигранты избили женщину и её дочь. А 17-го свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал ответственным лицам поручение разобраться с нелегальными мигрантами и преступностью за четыре дня. Тогда же на Сортировке у мигрантов проверили документы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале мигранты избили подростка и остались безнаказанными — СМИ