Москва, , 09:45 — REGNUM Власти Италии и России прорабатывают дату визита итальянского премьер-министра Марио Драги в Москву, заявил РИА Новости посол Италии в РФ Джорджо Стараче.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Нет пока у нас дат визита. Но могу сказать, что в ходе переговоров министров иностранных дел Луиджи ди Майо и (главы МИД РФ) Сергея Лаврова, напомнили о приглашении премьеру Драги от президента (России Владимира) Путина посетить Москву. Мы работаем над согласованием возможных дат. Нам нужно обменяться идеями о возможностях сторон, графиках и т.д.», — сказал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Драги заявил, что в ситуации вокруг Украины не наблюдается деэскалации. Изменить ситуацию может встреча президентов России и Украины, полагает Драги. Он заявил, что в ближайшее время намерен отправиться в Москву, чтобы способствовать проведению такой встречи.

Читайте также: МИД Италии обещает Москве неприменение санкций при нахождении компромисса