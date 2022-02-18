Москва, 18 февраля 2022, 09:45 — REGNUM Власти Италии и России прорабатывают дату визита итальянского премьер-министра Марио Драги в Москву, заявил РИА Новости посол Италии в РФ Джорджо Стараче.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Драги заявил, что в ситуации вокруг Украины не наблюдается деэскалации. Изменить ситуацию может встреча президентов России и Украины, полагает Драги. Он заявил, что в ближайшее время намерен отправиться в Москву, чтобы способствовать проведению такой встречи.
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