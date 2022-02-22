Истерия Запада и стран Европы по поводу «российского вторжения» на Украину накаляется под почти непрерывные массированные обстрелы Донбасса со стороны вооружённых сил Украины. К донбасским границам продолжается переброска танков и тяжёлой артиллерии. Есть разрушения и жертвы. Из-за эскалации конфликта в ДНР и ЛНР с 18 февраля началась эвакуация граждан в Россию. В первую очередь вывозят стариков, женщин и детей. Это сотни тысяч человек. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили общую мобилизацию граждан. Ситуация продолжает обостряться. Днём 18 февраля в центре Донецка был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР. В то же время стало известно о предотвращении диверсии на заводе заводе «Стирол» в Горловке — злоумышленники намеревались взорвать ёмкости для хранения аммиака. В ночь на 19 февраля в Луганске прогремели два мощных взрыва (на газопроводе и газовой АЗС) — в обоих случаях, по данным властей, речь также идёт о диверсии. Украинская армия тем временем продолжает обстрелы городов и посёлков Донбасса.Украинские диверсионные группы 21 февраля вторглись на территорию Российской Федерации и были нейтрализованы российскими пограничниками. Российские пограничники запросили у военных подкрепления для прикрытия госграницы после обнаружения украинских диверсантов.Днем 21 февраля президент России Владимир Путин собрал внеочередное расширенное заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос о признании Москвой Донецкой и Луганской Народных Республик. Перед этим лидеры ДНР и ЛНР обратились к российскому лидеру с просьбой о признании. Глава государства пообщел, что примет решение до конца дня 21 февраля. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: В США назвали новую дату «вторжения» России на Украину

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

09:47 18.02.2022 Вашингтон грубо и цинично отрицает геноцид русских в Донбассе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Позиция американской администрации вызывает возмущение и негодование. «Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» — сказал дипломат.

09:48 18.02.2022 ВСУ продолжают обстрел Донбасса. По поселку Верхнеторецкое украинские силовики утром 18 февраля выпустили 43 гранаты из гранатомётов различных типов. [[[list-0]]]

09:49 18.02.2022 В результате обстрела ВСУ без света остался поселок Красный Партизан возле Ясиноватой. Повреждена подстанция «Раздольная», обеспечивающая электричеством несколько населенных пунктов Ясиноватского района. Как сообщил каналу «Донбасс решает» глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко, в течение часа будет включена резервная линия, после чего свет вернется в дома, без него останутся только три улицы. «Когда начался обстрел, школьников в целях безопасности эвакуировали в бомбоубежище. Сейчас он прекратился, поэтому отправим детей по домам», — сказал Шевченко.

09:52 18.02.2022 Заявления главы МИД Канады Мелани Жоли о якобы произошедших военных действиях в Донбассе с участием войск России не соответствуют действительности и вызывают глубокое разочарование. Об этом 18 февраля говорится в заявлении российского диппредставительства в Оттаве, которое опубликовано на странице посольства РФ в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Посольство РФ опровергло заявления главы МИД Канады по ситуации в Донбассе

09:53 18.02.2022 Власти самопровозглашенной ДНР начали эвакуацию жителей из посёлка Александровка. Накануне ситуация на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. В Донецке сообщили о минометном обстреле поселка Гольмовский и артиллерийском ударе украинских военных по поселку Петровское.

09:53 18.02.2022 Газета Washington Post утверждает, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.

10:04 18.02.2022 Прямой диалог Киева с самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народными Республиками не имеет смысла, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Нет, не пойдем [на прямые переговоры с ними]. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть и в детский сад попасть, в школу. Вот это они решают», — сказал он.

10:17 18.02.2022 В ДНР заявили, что с начала суток на их территорию прилетело уже около 80 мин и снарядов.

10:19 18.02.2022 ВФУ обстреливают трассу Горловка — Донецк. Движение перекрыто. Под обстрелом район поселков Пантелеймоновка и Красный Партизан (южнее Горловки). Машины останавливают на подъезде к зоне обстрела.

10:42 18.02.2022 На территории Латвии 18 февраля стартуют международные военные учения Saber Strike 22, которые пройдут под руководством командования ВС США в Европе. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба латвийского минобороны. Подробности в материале: Международные военные учения Saber Strike стартуют в Латвии

10:45 18.02.2022 За прошедшие сутки, 17 февраля, вооружённые формирования Украины (ВФУ) нарушили режим прекращения огня 66 раз, сообщают представительства ДНР и ЛНР в СЦКК.

10:47 18.02.2022 В результате агрессивных действий украинских боевиков на данный момент подтверждено повреждение трёх жилых домов, еще в пяти домах выбиты стекла. Жители населенных пунктов Донецкий и Раевка вынуждены укрыться в подвалах от огня противника — заявление армии ЛНР.

10:49 18.02.2022 Шойгу проведёт телефонный разговор с министром обороны США по инициативе американской стороны, сообщили в Минобороны РФ.

10:50 18.02.2022 В Европейский союз в случае эскалации ситуации на Украине могут прибыть более миллиона беженцев, заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. Об этом: В ЕС предупредили о притоке до 1 млн беженцев в случае эскалации на Украине

10:56 18.02.2022 Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проведет 18 февраля телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщили журналистам в российском военном ведомстве. «18 февраля состоятся телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», — говорится в сообщении. Об этом: В Минобороны РФ анонсировали разговор Шойгу с министром обороны США

10:58 18.02.2022 Украинские силовики обстреляли ряд поселков на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 февраля сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ провели массированные обстрелы на юге ДНР — СЦКК

11:03 18.02.2022 Под шумок «вторжения» на Украину осваиваются немалые деньги, считает член Совфеда Андрей Климов. Читайте также:В Совфеде подсчитали миллиардные прибыли Украины и США от «агрессии» России

11:05 18.02.2022 Заявления официальных лиц Соединенных Штатов по ситуации вокруг Украины со ссылками на разведданные говорят о провале американских спецслужб. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте подробнее: Захарова: заявления США по Украине говорят о провале их спецслужб

11:10 18.02.2022 Поселок Красный Партизан, который административно подчинен Ясиноватой и находится под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), оказался из-за обстрелов украинских силовиков обесточен. Об этом 18 февраля сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом: Из-за обстрела ВСУ в ДНР оказался обесточен поселок Красный Партизан

11:19 18.02.2022 ВСУ ведет огонь из танка Т-72. (сс) Ministry of Defense of Ukraine.

11:19 18.02.2022 Более 80 мин и снарядов различного калибра, не считая применения стрелкового оружия, выпущено украинскими военными по территории ДНР с нуля часов 18 февраля.

11:20 18.02.2022 Вслед за утренними обстрелами ДНР украинские силовики открыли огонь по трём населённым пунктам ЛНР. Калиновку, Калиново и Санжаровку 18 февраля атаковали из миномётов калибра 120 миллиметров, сообщили в СЦКК.

11:20 18.02.2022 Вооружённые силы Украины пытаются спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответный огонь для начала активных действий в Донбассе, заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

11:21 18.02.2022 Разведка ЛНР фиксирует прибытие в Донбасс для проведения диверсий групп спецназа ВС Украины, сообщают в Народной милиции.

11:22 18.02.2022 ВСУ стирают горловский поселок Зайцево с лица земли. Зайцево простреливается с трех сторон, а линия фронта пролегла через сам поселок, разделив семьи. Об этом каналу «Донбасс решает» рассказал глава администрации поселка Зайцево Владислав Черкашин. «Есть у нас такие улицы, которые просто перестали существовать, их нет. Если на съемках с беспилотника видно, что это просто горы мусора остались. Дома просто снесли под ноль», — говорит Владислав Черкашин.

11:23 18.02.2022 Глава администрации Горловки Иван Приходько: — В результате обстрела ВСУ повреждена подстанция около «нижнего» Верхнеторецкого. Обесточена. Жителям Красного Партизана, Пантелеймоновки уйти от окон, зарядить средства связи и набрать воды.

11:30 18.02.2022 Украинские силовики за последние сутки 24 раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 февраля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Силовики Украины за сутки 24 раза нарушили перемирие в ДНР — СЦКК

11:32 18.02.2022 Страны Евросоюза намерены ввести санкции в отношении 27 граждан России в случае гипотетической «агрессии» РФ против Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц. По их словам, такое предложение о расширении санкционного списка в случае эскалации кризиса сделала дипломатическая служба ЕС. В то же время, по информации источников, Польша и поддерживающие ее страны предложили расширенный список, в который вошли 55 представителей России.

11:33 18.02.2022 ЛНР: ВСУ планируют нанести главный удар в районе Светлодарской дуги и разорвать сообщение между республиками. […] «Киев избрал данный район направлением главного удара оперативно-тактической группировки «Север» для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам».

11:37 18.02.2022 Если накануне, 17 февраля, удары тяжёлых 120-мм минометов украинскими военными по жилым районам Донбасса было единичными, то в ходе обстрелов 18 февраля — это уже основной калибр. Цитата канала «Военный обозреватель».

11:38 18.02.2022 Министр обороны Украины Алексей Резников назвал невысокой возможность полноценной эскалации в Донбассе.

11:38 18.02.2022 Власти США согласились продать «Польше» 250 американских танков Abrams версии M1A2 SEPv3. Об этом 18 февраля сообщил глава польского минобороны Мариуш Блащак на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: США приняли решение продать Польше 250 танков «Абрамс»

11:42 18.02.2022 Почти 300 боеприпасов, в том числе из тяжелых орудий, выпущены по ДНР за сутки.

11:42 18.02.2022 В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что это самое масштабное с апреля 2021 года обострение конфликта в Донбассе.

11:44 18.02.2022 Уже 19 февраля под руководством Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Цитата RT.

11:44 18.02.2022 На западной части линии фронта силы НМ ЛНР ведут артиллерийские бои с украинскими военными. Цитата канала «Военный обозреватель».

11:55 18.02.2022 Эффективность «адских санкций» против России, которые страны Запада намерены ввести в случае якобы возможного вторжения РФ на Украину, переоценивают в Вашингтоне. Об этом 18 февраля говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal. Об этом: В США усомнились в эффективности «адских санкций» против России

12:00 18.02.2022 В случае «вторжения» России на Украину страны Евросоюза могут ввести санкции в отношении 27 российских граждан. Об этом заявили два информированных источника, на которые 18 февраля ссылается газета Financial Times. Читайте также: FT: под санкции ЕС из-за Украины могут попасть 27 граждан России

12:01 18.02.2022 Украинская армия обстреляла из танков окраину Горловки (район шахты им. Гагарина) — представительство ДНР в СЦКК.

12:01 18.02.2022 Законодательная инициатива депутатов Госдумы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик — событие, которого ждут давно. Однако делать такой подарок Киеву и Западу нельзя, считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 18 февраля. Об этом: «Дамоклов меч нависнет на Украиной» — эксперт о признании Донбасса

12:02 18.02.2022 ДНР. Поступила оперативная информация о повреждениях жилых домов в н.п. Широкая Балка и в н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7) в результате нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ. Опергруппа ДНР в СЦКК выехала для фиксации последствий НРПО.

12:04 18.02.2022 В ходе учений Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Метель-2022», за которыми наблюдал украинский лидер Владимир Зеленский и которые проходили на полигоне в Ровенской области, БМП-1 столкнулась с танком. Об этом 18 февраля сообщает телеканал «1+1». Читайте также: В ходе учений ВСУ, за которыми наблюдал Зеленский, БМП врезалась в танк

12:14 18.02.2022 В результате обстрелов со стороны ВСУ в г. Горловка есть повреждения жилых домов.

12:15 18.02.2022 Обстрелы в Донбассе назвали попыткой спровоцировать Россию.

12:16 18.02.2022 Обстрел населенных пунктов Калиновка, Санжаровка и Калиново, которые находятся на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), произвели украинские силовики. Об этом 18 февраля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли из минометов Калиновку, Санжаровку и Калиново в ЛНР — СЦКК

12:18 18.02.2022 Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят разведку и оценивают обстановку в районе Светлодарской дуги у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 18 февраля заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. Об этом: ДНР: ВСУ планируют прервать сообщение между Луганском и Донецком

12:29 18.02.2022 Украинские силовики стали активнее применять беспилотники вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Об этом официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил 18 февраля журналистам. Беспилотники выполняют «мероприятия контроля маскировки на передовых позициях», пояснил он. Читайте подробнее: ВСУ активнее применяет беспилотники у линии разграничения, заявили в ЛНР

12:30 18.02.2022 Ни одного из возможных сценариев развития ситуации вокруг Украины не исключает Франция. Об этом 18 февраля заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу LCI. Об этом: Во Франции заявили о возможности разных вариантов в ситуации вокруг Украины

12:30 18.02.2022 Трассу между Горловкой и Донецком открыли для проезда. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Движение по автодороге было перекрыто с утра из-за обстрелов поселков Пантелеймоновка и Красный Партизан.

12:32 18.02.2022 Восстановлено энергоснабжение Красного Партизана.

12:33 18.02.2022 Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР по факту повреждения электроподстанций: Вооруженные формирования Украины продолжают целенаправленно наносить удары по важным объектам гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики. [[[list-1]]]

12:36 18.02.2022 Подготовку к войне не ведут ни страны ЕС, ни НАТО. Ситуацию вокруг Украины можно решить путём переговоров, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес 18 февраля в интервью радиостанции Onda Cero. «Войны можно избежать, и она не нужна», — заявил Альбарес. Читайте также: Глава МИД Испании: ни НАТО, ни ЕС не готовятся к войне

12:38 18.02.2022 Киев не планирует проведения силовых операций в отношении Донбасса или Крыма, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Читайте также: На Украине заявили, что не планируют силовых действий в Донбассе

12:40 18.02.2022 С пятницы, 18 февраля, в Латвии проходят крупные учения «Удар сабли — 22» (Saber Strike 22) Национальных вооруженных сил республики и армии США под командованием американских военных. Об этом сообщило министерство обороны Латвии. Читайте также: В Латвии начались военные учения НАТО под командованием США

12:44 18.02.2022 Руководству США следует учитывать обеспокоенность России и других стран в связи со сложной обстановкой на Украине. Вашингтону лучше воздержаться от комментариев, которые ещё сильнее нагнетают ситуацию, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь 18 февраля на брифинге в Пекине. «США тем более не должны предпринимать шагов, которые способствуют усилению противостояния», — подчеркнул представитель МИД Китая. Читайте также: Китай потребовал от США учитывать обеспокоенность РФ из-за Украины

12:45 18.02.2022 В настоящее время произошло резкое обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 18 февраля рассказал журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко. Читайте также: Киев продолжает готовиться к развязыванию боевых действий — НМ ЛНР

12:53 18.02.2022 Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала абсурдными направленные США требования Москвы о выводе войск НАТО из Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщило гостелевидение Эстонии ETV. Об этом: Премьер Эстонии: требования РФ вывести войска НАТО из Прибалтики абсурдны

12:55 18.02.2022 Понятно, зачемВладимиру Зеленскому, которыйтеряет почву под ногами, нужна встреча с Владимиром Путиным, нопрезиденту России переговоры с представителем фашистского и марионеточного украинского режима были бы только в минус, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 февраля, комментируя высказывания президента Украины. Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что по-прежнему рассчитывает на встречу с президентом России, поскольку такая встреча «способна разблокировать отношения» двух стран. Одновременно президент Украины в категорической форме отказался от прямых переговоров с лидерами ЛНР и ДНР: «Это бессмысленно. Они ничего не решают». Подробности в материале: Путину незачем встречаться с Зеленским — марионеткой и провокатором

13:00 18.02.2022 Прибытие украинских диверсантов в районы населенных пунктов Счастье, Станица Луганская и Крымское, которые находятся под контролем Киева, зафиксировала разведка Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 февраля рассказал журналистам официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. Об этом: В НМ ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских диверсантов

13:07 18.02.2022 Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию вокруг Украины и ответы РФ о гарантиях безопасности, переданные Западу. Глава государства во время субботних учений сил стратегического сдерживания будет находиться в ситуационном центре.

13:09 18.02.2022 Россия так и не отвела свои вооруженные силы от границы с Украины, несмотря на все заверения Кремля. Об этом вечером 17 февраля заявил министр обороны Петер Хультквист после участия в совещании министров обороны НАТО, добавив, что западные правительства «не наивны». Читайте подробнее: Россия не отвела свои войска от границы с Украиной — министр обороны Швеции

13:11 18.02.2022 Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретится в пятницу, 18 февраля, с вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом сообщила канцелярия правительства, отметив, что это первая подобная встреча. Встреча пройдет «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности. В ней также примут участие президенты Латвии и Литвы. Темой встречи станет ситуация с безопасностью в Европе и совместные шаги на случай, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины. Подробности в материале: Премьер Эстонии участвует в Мюнхенской конференции по безопасности

13:13 18.02.2022 Россия встревожена поступающими с территории Донбасса новостями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «То, что происходит в Донбассе, еще раз повторю — это очень тревожные новости, которые действительно вызывают чувство тревоги», — сказал Песков. Об этом: Песков назвал тревожными новости с территории Донбасса

13:15 18.02.2022 Плановые учения, в которых будут принимать участие силы российской ядерной триады, проведет в субботу, 19 февраля, Россия. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Читайте подробнее: Россия 19 февраля проведет военные учения с участием сил ядерной триады

13:17 18.02.2022 Министр обороны Франции Флоренс Парли сделала заявление на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает France Info. Читайте также: Министр обороны Франции о ситуации вокруг Украины: «Нужно быть осторожными»

13:19 18.02.2022 В Киеве готовят новую информационную провокацию против России. Телеграм-каналы Донбасса информируют о ВСУ, которые утром, 18 февраля, с поселка шахты Чапаева обстреливали окраины Первомайска, а потом, после ответного залпа, ударили по селу Новозвановка (подконтрольная Киеву территория Луганской области). Есть информация, о том, что после того, как Новозвановку накрыли минометами 120 мм, туда направили телевизионщиков: чтобы те сняли последствия «российского обстрела». Уже 19 февраля ролик с вбросом покажут по украинскому ТВ.

13:24 18.02.2022 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идеи по гарантиям безопасности должны получить какое-то продолжение. Читайте также: Песков: идеи по гарантиям безопасности должны получить продолжение

13:29 18.02.2022 Около полудня, 18 февраля, украинские боевики трижды обстреляли поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, в общей сложности ВСУ выпустили 14 мин калибра 80 и 120 мм, а также 32 гранаты из гранатометов разных модификаций.

13:29 18.02.2022 Украинский атташе по вопросам обороны в Белоруссии приглашен на финальные мероприятия российско-белорусских учений «Союзная решительность — 2022».

13:30 18.02.2022 Минометный обстрел окраин Горловки, которая находится пол контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), произвели украинские силовики. Об этом 18 февраля сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом: ВСУ обстреляли из минометов окраины Горловки в ДНР — СЦКК

13:33 18.02.2022 Народная милиция ДНР: [[[list-2]]]

13:34 18.02.2022 Парламент Южной Осетии поддержал обращение Госдумы к президенту России о признании ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

13:36 18.02.2022 Россия не выводит войска, нет доказательств того, что Путин отводит войска от границы — глава Минобороны США.

13:37 18.02.2022 ВСУ наносят удары из минометов калибром 120мм по н. п. Пантелеймоновка и Белая Каменка.

13:37 18.02.2022 Президенту РФ Владимиру Путину по ночам спится спокойно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как спится российскому лидеру на фоне информации об обострении обстановки в Донбассе. «Спокойно», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Читайте подробнее: Песков рассказал, как спится Путину по ночам

13:39 18.02.2022 Эскалация в Донбассе вызывает тревогу в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «То, что происходит в Донбассе, — это очень тревожные новости. Потенциально они очень опасны», — сказал Песков.

13:40 18.02.2022 На любую провокацию со стороны киевских властей в отношении Крыма последует сокрушительный ответ. Об этом в соцсетях 18 февраля, комментируя заявление министра обороны Украины, написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Подробности в материале: Глава Крыма: На любую провокацию Киева последует ответ

13:40 18.02.2022 Обсуждая безопасность отдельных стран, нельзя игнорировать безопасность других, в этом случае важно соблюдать принцип неделимости, заявил 18 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков отреагировал на слова Зеленского о гарантиях для Украины

13:47 18.02.2022 Украинские силовики в ходе обстрела окраин Горловки, которая находится пол контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), применили танки. Об этом 18 февраля сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли окраины Горловки в ДНР из танка — СЦКК

13:47 18.02.2022 Тяжелый беспилотник RQ-4A Global Hawk американских ВВС ведет разведку украино-белорусской, украино-росcийской границы и линии соприкосновения в Донбассе.

13:48 18.02.2022 Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin. (сс) U.S. Army.

13:49 18.02.2022 Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter сообщил, что 18 февраля Польша направила на Украину 37 фур с гумпомощью, оружием и военной техникой. «Перед лицом угрозы со стороны России Польша поддерживает Украину. Помимо политической и международной поддержки в Киев уже поступило 37 фур с гуманитарной помощью, польским оружием и военной техникой», — написал он. Об этом: Польша отправила на Украину фуры с гумпомощью и оружием

13:59 18.02.2022 Российские спецслужбы, несмотря на то, что их не так много, как в Соединенных Штатах, действуют очень эффективно, президенту России Владимиру Путину представляется реальная картина. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков оценил работу российских спецслужб

14:00 18.02.2022 Вооруженные силы Украины (ВСУ) «ментально готовы останавливать любого врага» и могут стать «донором безопасности» для Европы. Об этом 18 февраля заявил украинский министр обороны Алексей Резников во время своего выступления в Верховной раде в ходе «Часа вопросов к правительству». Читайте подробнее: Глава минобороны Украины: ВСУ ментально готовы остановить любого врага

14:00 18.02.2022 Обострения военного конфликта в Донбассе не избежать, высказал своё мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов. Читайте также: Эксперт: «США кошмарят Украину, вынуждая начать наступление»

14:16 18.02.2022 Лавров назвал вызовом отказ Киева от прямого диалога с Донбассом.

14:27 18.02.2022 Ночью 18 февраля диверсионная группа из состава Центра специального назначения «Восток» (бывший 3 полк специального назначения ССО ВСУ) попыталась осуществить проникновение на территорию нефтебазы в районе Еленовки с целью подрыва резервуаров, рассчитывая, что в них хранятся ГСМ — Басурин. Диверсию удалось предотвратить.

14:30 18.02.2022 Позиция России в отношении Украины заключается в том, что нет альтернативы мирному урегулированию. Об этом по случаю «нагнетания информационной истерии вокруг «российской агрессии» говорится в заявлении посольства РФ в Молдавии, обнародованном на сайте дипломатического представительства. Читайте подробнее: В посольстве РФ в Молдавии сделали заявление по ситуации вокруг Украины

14:30 18.02.2022 Силовики Украины обстреляли окраины Донецка из минометов. Об этом 18 февраля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ обстреляли окраины Донецка из минометов — СЦКК

14:31 18.02.2022 Киев саботирует договоренности по прекращению огня в Донбассе — Лавров.

14:33 18.02.2022 Представительство ЛНР: по уточненной информации, в результате зафиксированного в 07.40 18 февраля нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ в направлении н.п. Молочный с использованием минометов калибра 82мм, повреждено остекление и кровля жилого дома по адресу ул. Мерецкова, д. 3.

14:41 18.02.2022 Украинские военные заявили, что соблюдают минские договоренности, отвергли обвинения в обстрелах населенных пунктов в Донбассе.

14:44 18.02.2022 Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США в эти минуты возвращаются на базу после многочасовых маневров над Швецией, где они, предположительно, отработали нанесение ракетного удара по объектам Балтийского флота ВМФ России. Цитата канала «Военный обозреватель».

14:44 18.02.2022 Россия заинтересована подробно объяснить США, что по теме безопасности не может удовлетвориться обещаниями. Об этом 18 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Подробности в материале: Лавров: Россия подробно разъяснит США ожидания в сфере безопасности

14:47 18.02.2022 Все военные учения, которые проходят на территории России, абсолютно прозрачны. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности нагнетания напряжённости в связи с учениями российских войск. Подробности в материале: Песков указал на полную прозрачность проводимых в России военных учений

14:49 18.02.2022 Россия обязана пресекать на корню любые попытки Киева дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Об этом 18 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По словам депутата, будучи гарантом Минских соглашений России обязана на корню пресекать все попытки их нарушения. Для достижения этой цели не нужно бояться применять и вооруженные силы, если иных выходов нет. Подробности в материале: «Потом удивляемся, что нас считают тряпками»: Делягин об агрессии Киева

14:52 18.02.2022 Во всех провокациях и диверсиях на Украине англичане играют ведущую роль, значит, и Россия их должна рассматривать в качестве приоритетного врага — там и по всему миру, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 февраля, комментируя высказывания главы МИД Великобритании Элизабет Трасс. Как сообщалось ранее, Трасс заявила, что необходимо вкладывать больше средств в модернизацию НАТО, чтобы «сдерживать Россию», причем «отвод российских войск от границы с Украиной» не решит проблему, нужно «обезвредить российскую агрессию». «Российская агрессия» настраивает другие страны против Москвы, Россия ведет «кампанию гибридной войны по всей Европе», и если Москва не встанет на путь дипломатии, Россию ждут «серьезные экономические издержки и статус изгоя», добавила она. Подробности в материале: Подрывная роль Англии на Украине требует реакции не только в Донбассе

14:55 18.02.2022 Россия и Соединенные Штаты пока мало продвигаются по принципиальным вопросам гарантий безопасности, заявил 18 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Читайте также: Лавров рассказал о диалоге с США по гарантиям безопасности

14:56 18.02.2022 Москва будет добиваться, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своих отчетах конкретно указывала тех, кто нарушает режим огня в Донбассе. Заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он указал, что пока она сглаживает информацию, которая может указывать на виновность украинских военных, «Сейчас, когда СММ освещает последние события, мы обращаем внимание, что она делает это обезличено, лишь отмечая большое количество обстрелов, разрушений, но не указывая, кто ведет основные обстрелы, и где основная часть разрушений», — сказал Лавров.

14:57 18.02.2022 Польша планирует купить сотни американских танков. Госдеп одобрил поставку Варшаве 250 танков Abrams в современной версии M1A2 SEPv3. В польском Минобороны уже назвали эту сделку «одним из самых важных контрактов в истории». Вашингтон считает, что таким образом Польша не только обеспечит безопасность на правом фланге НАТО, но даже прикроет Украину.

15:13 18.02.2022 Новая встреча госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по гарантиям безопасности отвечает интересам обеих сторон. Об этом 18 февраля заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Читайте также: Лавров заявил о заинтересованности в новой встрече с Блинкеном

15:16 18.02.2022 Заявления постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия якобы намерена «напасть» на Украину, как она ранее якобы «вторгалась в другие части Восточной Европы», — это образчик т. н. «изысканной дипломатии». Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом: Лавров: постпред США при ООН — это «образчик изысканной дипломатии»

15:17 18.02.2022 Заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину, — это пропаганда, фейки и вымыслы Запада. Таким образом навечно «забивается тема» исходящей от Москвы угрозы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 февраля в интервью телеканалу RT. «Даже если Россия вернет свои войска туда, где они постоянно дислоцируются, угроза всё равно исходит», — пояснил министр. Читайте также: Фейки и заклинания: Лавров объяснил, для чего Запад пугает «вторжением»

15:27 18.02.2022 С призывом оказать Украине помощь финансового характера обратился к странам Европейского союза премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он рассказал об этом журналистам по окончании саммита Евросовета в Брюсселе. Подробности в материале: Премьер-министр Польши призвал Евросоюз оказать Украине финансовую помощь

15:33 18.02.2022 Дата и место переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается. Об этом посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил 18 февраля в эфире телеканала «Россия 24». «Знаю, что финны предложили свои услуги, наверное, Женева будет подходящим местом», — сказал он. Читайте подробнее: Лаврову и Блинкену выбирают место встречи «где-то в Европе»

15:37 18.02.2022 Предложения России по гарантиям безопасности в Европе не исключают исполнения минских договоренностей, а напротив, предусматривают их выполнение. Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Греции Никосом Дендиасом. Читайте также: Лавров: гарантии безопасности не исключают исполнения Минских соглашений

15:44 18.02.2022 Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил, что сообщения о его отъезде из страны не соответствуют действительности. Его слова приводит украинское издание «Страна». «Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать?» — заявил Александр Зеленский. Об этом: Отец Зеленского опроверг сообщения об отъезде с Украины

15:48 18.02.2022 Власти Украины в течение уже не одного года самым грубым образом нарушают собственные обязательства. Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Греции Никосом Дендиасом. Об этом: Лавров обвинил власти Украины в грубейшем нарушении своих обязательств

16:01 18.02.2022 Ситуация вокруг Украины в условиях «угрозы вторжения России» является отличным «экзаменом на солидарность для Запада». Об этом 18 февраля заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Die Welt. «Если Украина и ее западные стремления будут принесены в жертву ради мира, ради наших экономических интересов или политических амбиций, ради того, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией, это будет огромным ударом не только для украинского общества, но и всего западного сообщества», — заявил Дуда. Подробности в материале: Президент Польши: ситуация вокруг Украины — экзамен для Запада

16:11 18.02.2022 Заявления официального Киева о том, что прямого диалога с республиками Донбасса не будет, фактически являются отказом от выполнения Минских соглашений, сообщил 18 февраля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Читайте также: Лавров заявил, что Зеленский идёт против Минских соглашений

16:23 18.02.2022 В германском городе Мюнхене начала работу 58-я Международная конференция по безопасности. Она будет проходить три дня, включая 20 февраля. Планируется затронуть вопрос Украины. Подробности в материале: Открылась Мюнхенская конференция по безопасности

16:50 18.02.2022 Необходимо добиваться, чтобы Запад соблюдал взятые обязательства, иначе получается нечестно, когда обещания не выполняются, особенно устные, заявил 18 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом: Лавров: с Западом пора работать по формуле «пацан сказал — пацан сделал»

17:03 18.02.2022 Владимир Зеленский на тактических учениях подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений «Метель-2022». Ровенская область. mil.gov.ua

17:06 18.02.2022 Ростовская область примет беженцев из Донбасса по той же схеме, что и в 2014 году. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 18 февраля высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя заявление главы ДНР Дениса Пушилина об эвакуации женщин, детей и пожилых людей. Подробности в материале: Депутат: «Ростовская область готова защитить мирных граждан Донбасса»

17:07 18.02.2022 Украинская армия наносит удары по Горловке. Об этом ИА REGNUM 18 февраля сообщил местный житель на условиях анонимности. «Горловка с 9:00 утра по московскому времени находится под мощным обстрелом. Бьют по всей линии фронта, орудия используют мощные, 152-мм точно есть. Дом подпрыгивает — буквально. Иногда разрывается по пять снарядов одновременно», — сообщил собеседник агентства. Об этом: ВСУ обстреливают Горловку и стремятся отрезать ЛНР от ДНР

17:15 18.02.2022 Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что НАТО не должно расширяться и рассматривать принятие Украины в этот военный союз. Об этом Миланович заявил 18 февраля. «Я считаю, что тот, кто выступает за принятие Украины в НАТО, угрожает и хорватским интересам. Мы являемся членами Североатлантического альянса, кто-то завтра может и наших людей отправить туда», — процитировал портал Index слова Милановича. Подробности в материале: Президент Хорватии против расширения НАТО и вступления в него Украины

17:17 18.02.2022 Глава ЛНР Леонид Пасечник вслед за Денисом Пушилиным объявил об эвакуации населения в Россию, а также призвал всех мужчин, способных держать оружие, встать на защиту республики.

17:24 18.02.2022 В Ростовской области пообещали проинформировать журналистов о приёме жителей Донбасса, передаёт ИА REGNUM 18 февраля. Читайте также: В Ростовской области пообещали проинформировать о приёме жителей Донбасса

17:27 18.02.2022 В Республике Крым заявили о готовности принять жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в случае необходимости. Об этом 18 февраля заявил вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс. По теме: Крым готов принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

17:27 18.02.2022 Эвакуация населения ДНР и ЛНР готовилась заранее и является вполне обоснованной мерой, т. к. ВСУ не будут щадить ни стариков, ни детей. Об этом 18 февраля ИА REGNUM заявил публицист, военный корреспондентСергей Среда. Читайте подробнее: Эксперт: Украинские войска не будут щадить никого — ни женщин, ни детей

17:32 18.02.2022 Обращение с просьбой на время уехать в Ростовскую область, чтобы не попасть под обстрелы украинской армии, сделал в адрес сограждан глава ДНР Денис Пушилин. Видео опубликовано на его сайте. Читайте также: Пушилин призвал жителей ДНР переждать опасный момент в России

17:43 18.02.2022 Наталья Никонорова. Министерство иностранных дел ДНР

17:58 18.02.2022 Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил поддержку народу Донбасса, заявление он опубликовал 18 февраля в соцсетях. Читайте подробнее: Глава Крыма выразил поддержку жителям ДНР и ЛНР

18:00 18.02.2022 На время уехать в Россию призвал сограждан глава ЛНР Леонид Пасечник в своём обращении 18 февраля. Заявление размещено на сайте главы республики. Читайте подробнее: Пасечник призвал жителей ЛНР на время уехать в Россию

18:03 18.02.2022 Западу и руководству Украины безразличны страдания населения Донбасса, они устраивают и готовы к новым, более масштабным провокациям. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил главный редактор портала «Русские, вперёд!» Сергей Григоров. Читайте подробнее: Эксперт: Западу в Донбассе не нужен даже похабный мир

18:03 18.02.2022 Глава МИД России Сергей Лавров в интервью для RT заявил, что Россия перепроверяет информацию об отправке наемников из Косова, Албании, Боснии и Герцеговины в Донбасс. Интервью было опубликовано МИД РФ 18 февраля. Читайте также: Лавров: Косово и Албания стали базой наемников

18:04 18.02.2022 НАТО для усиления сдерживания возможного военного противника следует направить в страны Прибалтики ракетные системы дальностью до 500 км в дополнение к уже размещенным здесь боевым группам. Об этом научный сотрудник Международного центра оборонных исследований в Эстонии Мартин Хурт заявил порталу гостелерадиовещания страны ERR. Об этом: НАТО надо разместить ракетные комплексы в Прибалтике — эстонский эксперт

18:08 18.02.2022 Леонид Пасечник [glava-lnr.info]

18:11 18.02.2022 Нагнетание антироссийской истерии, фейки о «вторжении» РФ — все это было ширмой для поставок странами НАТО летального оружия Киеву, усиления группировки ВСУ в зоне конфликта и отправки западных инструкторов и наемников в Донбасс, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Читайте подробнее: В Госдуме отреагировали на эвакуацию жителей ДНР и ЛНР

18:16 18.02.2022 Обращение депутатов Госдумы о признании ЛНР и ДНР является предупреждением Украине. Об этом 18 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак. Читайте подробнее: Эксперт: Обращение о признании ЛДНР — «последнее китайское предупреждение»

18:19 18.02.2022 Народные республики Донбасса будут признаны Россией в качестве государств в случае масштабных действий со стороны Украины. Об этом 18 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак. Подробности в материале: Эксперт: Наступление ВСУ приведёт к признанию народных республик Россией

18:25 18.02.2022 Запад всегда найдёт повод, чтобы попытаться ослабить Россию, а также Белоруссию, заявил 18 февраля по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин. Об этом: Путин назвал санкции Запада неизбежными

18:31 18.02.2022 Провокации, способные повлечь массовую гибель жителей народных республик Донбасса, должны жёстко пресекаться силами Народной милиции ДНР и ЛНР. Об этом 18 февраля ИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак. Читайте также: Эксперт: Массовой гибели жителей Донбасса допустить нельзя

19:07 18.02.2022 Информация о диверсии украинских силовиков на химическом заводе в ДНР и о наступательных действий со сторона ВСУ ложна, написал 18 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Об этом: В Киеве заявили, что Украина не осуществляла диверсий и наступлений

19:12 18.02.2022 Авторы нескольких телеграм-каналов сообщили о мощном взрыве в центре Донецка.

19:45 18.02.2022 Эвакуация жителей Донецка началась 18 февраля, передаёт «Россия 24». По словам главы города Алексея Кулемзина, эвакуация идёт планово в круглосуточном режиме. Читайте также: В Донецке идёт эвакуация жителей

19:51 18.02.2022 В ходе заседания комитета по делам ЕС 18 февраля «Умеренные», «Христианские демократы», «Либералы», «Шведские демократы» убедили правительство Швеции настаивать на дополнительном пакете помощи Украине. Об этом сообщает новостная служба TT. Подробности в материале: Швеция готова направить третий пакет помощи Украине

20:11 18.02.2022 Глава ДНР Денис Пушилин: Киев может в любой момент начать полномасштабное наступление, ситуация критическая.

20:15 18.02.2022 В центре Донецка совершен теракт, осуществлен подрыв автомобиля Дениса Синенкова, командира 1 Корпуса Народной милиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: В центре Донецка пытались взорвать командира Народной милиции

20:20 18.02.2022 Эвакуация детей из Донецкой Народной Республики (ДНР) связана с ростом интенсивности обстрелов со стороны Украины. Об этом 18 февраля заявил заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, власти народной республики в первую очередь намерены эвакуировать в Россию воспитанников детских домов и интернатов, а также недееспособных граждан — стариков, которые не могут сами за собой ухаживать. Подробности в материале: В ДНР объяснили причины эвакуации детей в Россию