Санкт-Петербург, 18 февраля 2022, 09:51 — REGNUM Женщина, пострадавшая от обрушения части здания заброшенного завода «Красный треугольник» на Обводном канале в Петербурге, госпитализирована с переломом и сотрясением головного мозга, сообщил 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

«Красный треугольник» (до обрушения)
«Красный треугольник» (до обрушения)
ИА REGNUM

Напомним, ЧП произошло вечером 17 февраля на набережной Обводного канала, 136. Часть фасада бывшего завода «Красный треугольник» обрушилась на тротуар Обводного канала и деревья. От падения дерева пострадала женщина, проходившая в этот момент мимо.

Как уточнил собеседник агентства, пострадавшая — 56-летняя петербурженка. У нее диагностировали перелом плеча, сотрясение головного мозга, травму грудной клетки.

«Госпитализирована в городскую больницу №26 в состоянии средней степени тяжести», — подытожил собеседник агентства.

Отметим, по факту обрушения на «Красном треугольнике» прокуратура начала проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Петербурга начала проверку после ЧП на «Красном треугольнике»