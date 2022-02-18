Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM Женщина, пострадавшая от обрушения части здания заброшенного завода «Красный треугольник» на Обводном канале в Петербурге, госпитализирована с переломом и сотрясением головного мозга, сообщил 18 февраля корреспонденту ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

«Красный треугольник» (до обрушения) ИА REGNUM

Напомним, ЧП произошло вечером 17 февраля на набережной Обводного канала, 136. Часть фасада бывшего завода «Красный треугольник» обрушилась на тротуар Обводного канала и деревья. От падения дерева пострадала женщина, проходившая в этот момент мимо.

Как уточнил собеседник агентства, пострадавшая — 56-летняя петербурженка. У нее диагностировали перелом плеча, сотрясение головного мозга, травму грудной клетки.

«Госпитализирована в городскую больницу №26 в состоянии средней степени тяжести», — подытожил собеседник агентства.

Отметим, по факту обрушения на «Красном треугольнике» прокуратура начала проверку.

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