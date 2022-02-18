Нью-Йорк, США, , 09:55 — REGNUM Российская Федерация стала правопреемницей Советского Союза в Совете Безопасности ООН, это место она занимает на законных основаниях. Об этом напомнил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе заседания Совбеза ООН.

Сергей Вершинин Mid.ru

Ранее постоянный представитель Украины про ООН Сергей Кислица заявил о якобы юридической неоднозначности положения России в Совбезе ООН. Как сообщало ИА REGNUM, по его словам, России нужно было пройти процедуру вступления в ООН.

Вершинин выразил сожаление из-за очередных спекуляций в отношении РФ. Представители Украины, отметил он, пытаются таким образом самоутвердиться, делая ставку на неискушённость аудитории в международном праве.

«Рассуждать о том, проходила ли Россия заново процедуру вступления в ООН? Наверное, поставить можно вопрос о том, проходила ли сама Украина это, или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой»? — заявил российский дипломат.

Он подчеркнул, что Россия — государство-продолжатель СССР, тогда как Украина — государство-преемница, то есть новое государственное образование.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик подчеркнул, что Россия «сидит в Совете Безопасности ООН», и этот факт для всех ясен.

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