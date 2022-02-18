Сочи, Краснодарский край, , 09:40 — REGNUM Деформация жилого многоквартирного дома в Сочи, из которого 12 февраля экстренно эвакуировали часть жильцов, продолжилась 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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«Всего в превентивных целях в два этапа проведена эвакуация жильцов четырех подъездов в стационарные пункты временного размещения», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве уточнили, что специализированные организации завершают обследование конструкций дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля из-за просевшего грунта на фасаде пятиэтажного жилого дома в Хостинском районе появились трещины. Из здания эвакуировали 49 человек. Тогда сообщалось, что повреждения получили два подъезда, построенные на ленточном фундаменте, остальные четыре, построенные на сваях, видимых повреждений не получили.

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