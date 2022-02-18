Москва, 18 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Под шумок «вторжения» на Украину осваиваются немалые деньги, считает член Совфеда Андрей Климов.

Council.gov.ru Андрей Климов

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"В США друзья и партнёры лжесвидетелей «вторжения» продают Украине и Восточной Европе все больше оружия. Из самой Украины оружие под шумок продают другим, особенно в неспокойные регионы Африки и Ближнего Востока (по слухам, даже в КНДР), не исключаются крупные нелегальные поставки в том числе через Одессу и Мариуполь (возможно, террористическим группировкам)», — отметил Климов в телеграм-канале.

А в соседней Польше намечается подозрительно коррупционное освоение средств на строительство стены с Россией, добавил сенатор.

«Наверно, в Варшаве возомнили себя Западным Берлином времён холодной войны. Затея их недешевая, но кому-то явно прибыльная», — констатировал парламентарий.

Однако полякам до заокеанских масштабов освоения бюджета на «русской агрессии» как до Луны, рассуждает он.

«По моим прикидкам, вашингтонская политико-пропагандистская русофобия обеспечивала ВПК США дополнительными доходами с 2014 по 2021-й на сумму порядка $700 млрд. Есть о чём подумать американским налогоплательщикам, чей жизненный уровень зримо снижался эти 7 лет — возможно, впервые со времён Великой депрессии 1929−1939», — отметил Климов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, против России осуществляется неприкрытая информационная агрессия, её ведут некоторые страны Запада и организации, в числе которых НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.