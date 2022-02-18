Санкт-Петербург, 18 февраля 2022, 09:46 — REGNUM Обрушение части исторического здания бывшего завода «Красный треугольник» Санкт-Петербурга стало причиной проверки, которую инициировала прокуратура города, сообщили 18 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 17 февраля на набережной Обводного канала, д. 136, произошло обрушение фасада бывшего завода «Красный треугольник» на тротуар и деревья. В результате от падения дерева пострадала женщина и два легковых автомобиля.
«Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода «Красный треугольник». Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства об использовании государственного имущества и об охране объектов культурного наследия в деятельности ответственных должностных лиц», — уточнили в ведомстве.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, это уже далеко не первое обрушение на бывшем заводе. В ноябре 2020 года там рухнула кровля одного из корпусов.
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