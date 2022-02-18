Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Обрушение части исторического здания бывшего завода «Красный треугольник» Санкт-Петербурга стало причиной проверки, которую инициировала прокуратура города, сообщили 18 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА REGNUM «Красный треугольник» (до обрушения)

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 17 февраля на набережной Обводного канала, д. 136, произошло обрушение фасада бывшего завода «Красный треугольник» на тротуар и деревья. В результате от падения дерева пострадала женщина и два легковых автомобиля.

«Прокуратура Адмиралтейского района организовала проверку по факту обрушения фрагментов здания бывшего завода «Красный треугольник». Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства об использовании государственного имущества и об охране объектов культурного наследия в деятельности ответственных должностных лиц», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, это уже далеко не первое обрушение на бывшем заводе. В ноябре 2020 года там рухнула кровля одного из корпусов.