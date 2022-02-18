Уфа, 18 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Проверку по сообщению о предоставлении детям-сиротам жилья, не отвечающего предъявляемым требованиям, организовали в Башкирии. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Анна Алябьева ИА REGNUM Плесень в палате детской больницы

Сообщается, что в СМИ была опубликована информация о том, что в конце 2020 года администрация Белебеевского района в г. Белебей выделила 11 квартир в двух многоквартирных домах лицам, которые относятся к категории детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот. Но в процессе эксплуатации было установлено, что некоторые предоставленные квартиры непригодны для проживания в них: в доме плохая теплоизоляция, из-за этого образовывается плесень, также выявлены и другие строительные дефекты.

Следователи организовали доследственную проверку по признакам халатности. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии сироте предоставили жилье только после вмешательства прокуратуры.