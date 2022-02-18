Хельсинки, 18 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Площадку для проведения возможных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном готова предоставить Финляндия. Об этом 18 февраля заявили в канцелярии президента этой страны со ссылкой на слова финского лидера Саули Ниинистё, передает РИА Новости.

Michał Józefaciuk Саули Ниинистё

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«Если Финляндию попросят предоставить хорошие услуги (место для переговоров Лаврова и Блинкена), Финляндия готова это сделать», — сказал Ниинистё.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что дату переговоров в конце будущей недели, которую ранее предложил министр иностранных дел России Сергей Лавров, принял госсекретарь США Энтони Блинкен.