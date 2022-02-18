Оренбург, , 09:35 — REGNUM Приход атлантического циклона на территорию Оренбургской области вызовет изменение погоды. С 18 февраля под его влиянием произойдёт усиление ветра в западных районах региона. Об этом сообщает гидрометцентр.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

В ночь на 19 февраля на востоке Оренбуржья похолодает до — 21 °C. В западных и северных районах ожидается ветер с порывами до 16 метров в секунду. С такими же погодными условиями прогнозируют и ночь на 20 февраля.

Днем 19 февраля на западе пройдет небольшой снег, будет властвовать метель. Температура воздуха сохранит отрицательные значения. Днем 20 февраля может потеплеть до +2°C.