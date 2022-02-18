Москва, , 09:34 — REGNUM В Москве в течение 2022 года планируется заменить Более 23 млн кв. метров асфальтобетонного покрытия, сообщается на портале мэра столицы.

Укладка асфальта Kostromavtodor.ru

Замену асфальта проведут на Ленинском и Комсомольском проспектах, Каширском и Ярославском шоссе, Новой Басманной и Бакунинской улицах.

Отмечается, что ремонт автодорог в Москве проводится ежегодно, так как из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха осенью и зимой образуются колеи. Это негативно влияет на безопасность движения.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Москвы объявила крупные конкурсы на благоустройство в центре Москвы.

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