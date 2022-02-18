Минск, 18 февраля 2022, 09:32 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает 18 февраля телеграм-канал «Пул первого».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что Путин и Лукашенко обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.
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