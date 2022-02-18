Минск, , 09:32 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает 18 февраля телеграм-канал «Пул первого».

Владимир Путин и Александр Лукашенко President.gov.by

«Лукашенко вылетел в Москву для переговоров с Путиным», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что Путин и Лукашенко обсудят дальнейшее развитие двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

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