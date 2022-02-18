Варшава, , 09:32 — REGNUM Картина «Портрет дамы», написанная в XVII веке фламандским художником Питером Паулем Рубенсом, будет продана с аукциона 17 марта в Варшаве. Об этом передает Polskie Radio.

Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

Предварительная стоимость картины составляет около 24 млн злотых (более 5 млн 300 тыс. евро). Работа будет показана публике впервые с 1965 года, когда она была представлена на выставке «Эра Рубенса» в Королевских музеях Брюсселя.

На картине изображена молодая женщина, одетая в бархатное черное платье. Элегантный наряд дополнен изысканными драгоценностями.

Руководитель отдела раннего искусства аукционного дома Desa Unicum в Варшаве Томаш Дзевицкий сообщил журналистам, что картина «Портрет дамы» прошла через коллекции аристократов Европы. Одним из владельцев был польский арт-дилер, работавший в Лондоне во второй половине ХХ века.

По словам Дзевицкого, это будет самая дорогая картина, проданная в Польше за всю историю.