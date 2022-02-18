Сеул, , 09:31 — REGNUM Каждый четвёртый школьник в Южной Корее считает, что в объединении Севера и Юга нет необходимости. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства образования и министерства объединения страны.

На границе между двумя Кореями by http2007

Согласно результатам опроса, проведенного с 1 ноября по 10 декабря 2021 года среди 72 524 учеников школ всех ступеней, 61,2% выступают за объединение двух стран, 25% — придерживаются противоположного мнения.

Известно, что число школьников, выступающих против объединения увеличивается третий год подряд.

Среди причин объединения 27,2% школьников назвали угрозу войны, 25,5% — нацию, 20,9% — решение вопроса разделенных семей.

Между тем 52,6% респондентов согласны с возможностью развития межкорейского сотрудничества. Однако 27,1% видят в Северной Корее потенциальную угрозу.