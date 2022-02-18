Таштагол, Кемеровская область, 18 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Таштагольском районе Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал местный житель. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По словам мужчины, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил о попытках мошенников оформить на его имя кредит. Кузбассовца уговорили срочно самому взять кредит на 4 млн рублей, чтобы предотвратить преступление.

«Мужчина выполнил все инструкции, после чего попытался связаться с «сотрудником банка», однако номер его телефона оказался недоступен. Тогда о произошедшем потерпевший сообщил в полицию», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени установлено, что потерпевшему звонили с телефонных номеров, зарегистрированных в Москве и Московской области.