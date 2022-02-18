Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Семьи людей, которые погибли в Петербурге после прохождения медобследования с применением контрафактного бария, получат выплаты в размере одного миллиона рублей на семью. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Такое решение принял губернатор Петербурга Александр Беглов. Также выплаты размере 500 тыс. рублей получат те, кто после обследования получил инвалидность. А при факте причинения вреда здоровью — 300 тыс. рублей. Также пострадавшие получат меры социальной поддержки и помощь психологов и юристов.

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Напомним, в результате процедуры с применением промышленного бария вместо медицинского в Консультативно-диагностическом центре № 1 погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело, под стражей находятся четыре человека из числа руководителей центра.

Одним из фигурантов дела является старшая медсестра. На днях она попала под машину.

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