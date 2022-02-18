Осло, , 09:29 — REGNUM Люди, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса, также могут заразиться штаммом «Омикрон», однако инфекция у них будет протекать в более лёгкой форме. Всего учёные назвали восемь самых распространённых симптомов этой разновидности COVID-19. Об этом сообщает издание Eurosurveillance.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как выяснили норвежские специалисты в ходе исследования, это кашель (встречался у 83% участников), насморк (78%), усталость (74%), боль в горле (72%), головная боль (68%), мышечные боли (58%). Кроме того, в этот список входят лихорадка (54%) и чихание (43%).

Также некоторые пациенты жалуются на снижение аппетита, обоняния и вкуса. Среди симптомов также затруднённое дыхание, боль в животе и гиперестезия — ощущение, что болит всё тело.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study заявил, что у штамма коронавируса «Омикрон» есть шесть скрытых симптомов. При этом они похожи на обычную простуду. Специалист отметил, что этот вариант коронавируса может оседать в кишечнике, а не в носу. По его словам, необходимо обратить внимание на такие симптомы, как тошнота, диарея, рвота, боль и вздутие живота, изжога.

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