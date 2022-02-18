Канберра, , 09:31 — REGNUM После недели острой полемики с политическими оппонентами 18 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон продолжил нападки на лейбористов по вопросу национальной безопасности. Однако лидер оппозиции Энтони Альбаниз отмечает в свою очередь, что о национальной безопасности речь не идет, так как Моррисон и его правительство играют в политику, пытаясь расколоть общество. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими © anthonyalbanese. com. au

«То, что Скотт Моррисон пытается провернуть в качестве отчаянной политической меры — так это расколоть нашу страну … И раскол страны на основе фейков не лежит в национальных интересах Австралии», — сказал Альбаниз во время предвыборной кампании в Дарвине.

Его комментарии последовали за беспрецедентной неделей в парламенте, ознаменованной попыткой Моррисона и министра обороны Питера Даттона изобразить лейбористов в качестве несведущих политиков, которые не способны противостоять Китаю. Дело закончилось тем, что Моррисон даже оскорбил заместителя Альбаниза, назвав его «кандидатом из Маньчжурии», то есть марионеткой Китая.

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