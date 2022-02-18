Чебоксары, 18 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Чувашии распределили почти 85 млн рублей республиканских средств на проектные работы по 14 объектам. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Речь идёт о распределении 84 732 778 рублей 35 копеек на проектно-изыскательские работы для строительства или реконструкции объектов в 2022 году. В список включили 14 объектов.

Больше всего средств выделено на проектирование стационара реабилитационного центра для детей (21 563 686,91 рубля), а также на разработку документации для реконструкции очистных сооружений в Цивильске (17 675 493,33 рубля) и пруда-накопителя на полигоне ТКО в Новочебоксарске (6 905 936,44 рубля).

Кроме того, средства будут направлены на реконструкцию музея в Марпосадском районе, двух стадионов и одного футбольного поля, обеспечение газоснабжением и электричеством микрорайона в Цивильске, продолжение строительства группового водовода в южной части Чувашии, а также на строительство второй очереди Атратского дома-интерната в Алатырском районе и блочно-модульной котельной для Шемуршинской районной больницы.