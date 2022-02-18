Москва, 18 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее создание инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Балтийская долина — Хьюмантек», сообщает 18 февраля сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Планируется, что в ИНТЦ начнут разрабатывать продукты и технологии, предназначенные для повышения качества жизни людей с инвалидностью. Другими направлениями станут высокопродуктивное агро‑ и аквахозяйство, а также чистая энергетика и технологии конструирования.

Создание центра планируется за счёт средств регионального бюджета и внебюджетных средств.

«Реализация проекта позволит расширить производство наукоёмкой продукции, увеличив её долю в общем объёме выпуска. Кроме того, она будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества науки и бизнеса, коммерциализации прорывных технологий, созданию новых рабочих мест», — рассказали в правительстве.

Ранее с инициативой создания центра выступил Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Проект поддержал президент России Владимир Путин.