Ереван, 18 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Служба национальной безопасности Армении выявила шпионскую сеть, которая отправляла данные азербайджанской стороне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент). 1878-1879

Сообщается, что в шпионаже обвиняют 20 человек, из которых 14 арестованы.

«Иностранная разведка привлекала к шпионской сети в основном бывших или действующих военнослужащих, которые в силу своей службы имели доступ на территорию воинских частей Армении и Арцаха, на боевые позиции, могли ознакомиться с различными секретными документами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года агенты отправляли противнику данные о численности войск и вооружения, их расположение. Также они тайно вели фото‑ и видеосъемку армянских подразделений и военных карт.