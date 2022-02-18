Перт, Австралия, 18 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Перте разворачивается масштабная операция по пополнению полок супермаркетов в Западной Австралии после недавнего наводнения, которое прервало железнодорожное сообщение региона с другими штатами Австралии и привело к острейшему дефициту продуктов. Об этом 18 февраля сообщил телеканал Nine News.

(сс) Samuel Wiki Перт — административный центр Западной Австралии

Сейчас трансавстралийскую железнодорожную ветку пересекает как минимум один грузовой состав в день. Ранее трансавстралийская железнодорожная линия была закрыта более чем на три недели из-за серьезного ущерба от наводнения. Железнодорожное сообщение возобновилось в Западной Австралии 15 февраля.

С тех пор поезда с продовольствием и товарами первой необходимости стали прибывать в штат.

Отмечается, что в Западную Австралию в ближайшее время планирует отправить более 77 000 поддонов с различными товарами. Однако уже сейчас полки магазинов в штате начинают постепенно заполняться.