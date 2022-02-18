Вашингтон, 18 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. США не просто действуют по двойным стандартам, но проявляют примитивный и грубый цинизм, когда отрицают факт геноцида русских в Донбассе. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов, его слова приведены на странице посольства в Facebook.

Mil.ru Анатолий Антонов

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По его словам, заявления американских официальных лиц вызывают возмущение и негодование. Украинские силовики обстреливали жилые кварталы, применяя системы залпового огня; под Луганском найдены массовые захоронения граждан, погибших за то, что считали русский язык родным; безнаказанными остались неонацисты, сжёгшие заживо людей в Одессе.

«Здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм», — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что в США предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и потворствуют этому через политическую и военную поддержку Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепартаменте США выразили беспокойство из-за заявлений президента России Владимира Путина и других российских должностных лиц о геноциде Украины против населения Донбасса.

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