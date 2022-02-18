Горно-Алтайск, 18 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Республике Алтай по итогам 2021 года зафиксирован рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, количество субъектов выросло на 6% и достигло 8362.

Правительство Республики Алтай Горно-Алтайск

Численность занятых в этой сфере достигла 32,1 тыс. человек, что на 13% больше, чем к началу 2021 года.

«Количество индивидуальных предпринимателей по итогам года увеличилось только в 35 российских регионах из 85, и Республика Алтай, по данным экспертов, вошла в десятку регионов, где этот рост был максимальным», — отметил глава региона Олег Хорохордин.

Добавим, что за год около 3,6 тыс. местных жителей зарегистрировались в качестве самозанятых. что втрое превысило плановые показатели. К концу 2021 года в республике насчитывалось 4848 самозанятых.