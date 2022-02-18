Уфа, 18 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Более 1,1 млрд рублей, в том числе более 850 млн рублей — из федеральных средств, намерены направить на внедрение в Башкирии интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Mos.ru Цифровое табло на остановке в Москве

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен 17 февраля на совещании в правительстве республики. Внедрение в регионе интеллектуальных транспортных систем рассчитано на 2022−2024 годы и идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отмечается, что в 2022 году на финансирование данного проекта из республиканского и федерального бюджетов намерены направить 409 млн рублей.

Сообщается, что в республике реализовывать проект начнут с Уфимской городской агломерации. На федеральном уровне также поддержали внедрение системы в Стерлитамакской агломерации.

«На первом этапе мы проведём модернизацию уфимских светофоров. Программа включает установку 134 интеллектуальных светофоров, специального программного обеспечения, информационных табло, камер фотовидеофиксации, умных остановок, экологических метеостанций, оцифровку дорожных карт», — приводит пресс-служба слова руководитель транспортной дирекции Башкирии Мансафа Низакаева.

Отмечается, что в республике планируется создать ситуационный центр, специалисты которого будут следить за ситуацией на автодорогах и передавать оперативные данные в Центр управления республикой.

«Этот проект позволит автоматизировать процессы управления дорожным движением и, как результат, повысить безопасность на дорогах республики. На начальных этапах необходимо грамотно настроить систему», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены увеличить число комплексов фотовидеофиксации на дорогах.