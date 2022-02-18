Москва, 18 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Российские военные испытали в Сирии улучшенную версию барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом 18 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Adm-zheleznovodsk.ru Дрон с огнеметом

«Новый аппарат получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что изменения главным образом коснулись аэродинамики дрона. Так, теперь вместо двух симметричных Х-образных крыльев одно большое Х-образное крыло и аналогичное оперение в хвосте.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Дамаске состоялась встреча российского министра обороны Сергея Шойгу с сирийским президентом Башаром Асадом.

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