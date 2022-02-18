Канберра, 18 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. 18 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил на пресс-конференции, что лейбористы «не соответствуют стандартам» нынешнего федерального правительства, когда речь заходит о вопросах национальной безопасности страны. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«Лейбористы сократили расходы на оборону, они сократили финансирование разведывательных спецслужб … И я скажу вам, что уж точно не помогает разведывательному сообществу — сокращение их финансирования», — сказал Моррисон.

Пользуясь случаем, премьер-министр страны также призвал неравнодушных австралийцев проголосовать за возглавляемую им «Коалицию» на предстоящих выборах.

«Я хочу четко заявить: если вы хотите защищать безопасность австралийцев и хотите, чтобы правительство продолжало защищать Австралию в этом нестабильном мире, тогда мое правительство и я как премьер-министр как нельзя подходим для этой работы», — подчеркнул Моррисон.