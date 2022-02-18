Симферополь, , 09:22 — REGNUM Поезд сбил женщину на железнодорожной станции Кировская Крымской железной дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте 18 февраля.

Поезд Neu-Zwei

Полицейские установили, что маневровый поезд сообщением Новофедоровка — Джанкой сбил 69-летнюю жительницу села Яркое поле, переходившую железнодорожные пути в установленном для этого месте. Женщина не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Несмотря на применение экстренного торможения, столкновения избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту происшествия проводится проверка, материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области грузовой состав насмерть сбил пожилого мужчину.