Ростов-на-Дону, , 09:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону пожилой мужчина погиб при пожаре в многоквартирном жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

О возгорании на улице Алма — Атинской стало известно примерно в 17:20 мск 17 февраля. К месту происшествия прибыли 22 человека и шесть единиц техники. Огнеборцам понадобилось около 20 минут, чтобы справиться с возгоранием. Площадь пожара составила 10 кв. метров. В результате один человек погиб, ещё одного удалось спасти.

Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнём.