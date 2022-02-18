Ханты-Мансийск, , 09:21 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова за два года — 2020 и 2021-й — в социальных сетях провела 157 часов прямых линий. Об этом она заявила во время экспертной дискуссии, организованной Московской школой управления «Сколково» и АНО «Диалог».

Губернатор Югры Наталья Комарова Admhmao.ru

Из 1200 вопросов от граждан, прозвучавших во время прямых линий, более 600 переведены в статус конкретных решений и исполнены, уверяет глава Югры. Социологический опрос о том, насколько эффективны прямые линии, как инструмент открытости органов власти Югры, показал, что 43,7% респондентов в 2020 году посчитали их «очень эффективными», а в 2021 — уже 58,9%.

«Практика коммуникации через прямые эфиры сейчас является крайне важной для аудитории. В этом смысле можно только отметить понимание трендов, особенно в условиях пандемии», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.