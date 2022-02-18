Канберра, 18 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Первая ракетка мира Новак Джокович в интервью сербскому телеканалу RTS признался, что совершил «эгоистичный» поступок за месяц до того, как должен был выступить на чемпионате Australia Open в этом году. Однако теннисист намерен снова приехать на континент в 2023 году.

Ausopen.com Новак Джокович

Как пишут журналисты Sky News, в середине декабря прошлого года Джокович дал интервью французскому изданию L'Equipe, несмотря на положительный результат теста на коронавирус. Он также участвовал в трех детских теннисных соревнованиях, где он контактировал порядка с 25 детьми, на следующий день после того, как получил результаты мазка. Тогда еще 34-летний теннисист утверждал, что «не получал информации» о ПЦР-тесте до встречи со школьниками.

Джокович также заявил в интервью, что хочет принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2023 году. Однако, пишут австралийские журналисты, в отношении него действует трехлетний запрет на посещение Австралии после того, как он был депортирован из страны решением местных властей.