Ярославль, 18 февраля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области на дороге «Ярославль-Рыбинск» в ДТП с участием двух грузовиков «ГАЗов» погибла женщина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Ярославской области.

ГУ МЧС по Ярославской области Место происшествия

Авария случилась 17 февраля около 18:00 часов у деревни Наумовское Октябрьского сельского поселения.

«По предварительной информации грузовой автомобиль «ГАЗ» совершил наезд на стоящий из-за неисправности пустой грузовой автомобиль «ГАЗ», после чего автомобиль «ГАЗ», совершивший наезд, произвел опрокидывание», — рассказали в ярославской полиции.

Из-за столкновения погибла 55-летняя пассажирка грузовика, а 67-летний водитель был госпитализирован.