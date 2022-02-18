Пекин, , 09:18 — REGNUM Российскую фигуристку Камилу Валиеву холодно встретили её тренеры, когда она выходила со льда после произвольной программы на Олимпиаде в Пекине. Об этом 18 февраля заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Томас Бах Olympic.org

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Я увидел, как холодно её встретили со льда её тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно», — сказал Бах.

«Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке», — добавил он.

По его словам, это не даёт уверенности в окружении Валиевой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МОК не хотел, чтобы Валиева участвовала в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Читайте ранее в этом сюжете: МОК не хотел, чтобы Валиева участвовала в Олимпиаде — Бах