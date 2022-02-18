Вашингтон, , 09:18 — REGNUM В суд на свою бывшую супругу, американскую актрису Анжелину Джоли, по обвинению последней в продаже без его ведома долю в их совместной винодельне бизнесмену из России, подал голливудский актер Брэд Питт. Об этом 17 февраля сообщил портал TMZ со ссылкой на судебные документы.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Publicdomainpictures.net

По информации источника, имеется ввиду винодельня Chateau Miraval во Франции, каковую Питт и Джоли приобрели в 2008 году, когда они еще состояли в браке.

Также указывается, что актер утверждает, что у бывших супругов была договоренность не продавать свои доли в винодельне, не уведомив об этом своего партнера.

При этом Джоли решила продать свою долю в винодельне «неназванному покупателю» летом минувшего года и в сентябре Питт заявил, что он должен лично одобрить того, кто ее купит, а в октябре стало известно, что доля его супруги продана предприятию компании — производителя спиртных напитков Stoli Group, управляемому, по информации портала, предпринимателем из РФ Юрием Шефлером.

Кроме того, уточняется, что также Питт считает, что его экс-супруга умышленно скрыла от него детали этой сделки и требует ее аннулировать через суд, а также покрыть нанесенный ему этим ущерб.

Отметим, Анжелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в 2016 году.