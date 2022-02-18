Питт подал в суд на Джоли за продажу доли бизнеса предпринимателю из РФ
Вашингтон, 18 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В суд на свою бывшую супругу, американскую актрису Анжелину Джоли, по обвинению последней в продаже без его ведома долю в их совместной винодельне бизнесмену из России, подал голливудский актер Брэд Питт. Об этом 17 февраля сообщил портал TMZ со ссылкой на судебные документы.
По информации источника, имеется ввиду винодельня Chateau Miraval во Франции, каковую Питт и Джоли приобрели в 2008 году, когда они еще состояли в браке.
Также указывается, что актер утверждает, что у бывших супругов была договоренность не продавать свои доли в винодельне, не уведомив об этом своего партнера.
При этом Джоли решила продать свою долю в винодельне «неназванному покупателю» летом минувшего года и в сентябре Питт заявил, что он должен лично одобрить того, кто ее купит, а в октябре стало известно, что доля его супруги продана предприятию компании — производителя спиртных напитков Stoli Group, управляемому, по информации портала, предпринимателем из РФ Юрием Шефлером.
Кроме того, уточняется, что также Питт считает, что его экс-супруга умышленно скрыла от него детали этой сделки и требует ее аннулировать через суд, а также покрыть нанесенный ему этим ущерб.
Отметим, Анжелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в 2016 году.