Джакарта, 18 февраля 2022, 09:16 — REGNUM На встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене (Камбоджа) был одобрен концептуальный документ, касающийся укрепления потенциала и институтов АСЕАН, предложенный Индонезией, сообщает CNN Indonesia.

Страны АСЕАН
Страны АСЕАН
Sidney KH

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подчеркнула важность укрепления институтов АСЕАН.

Кроме того, был также одобрен второй концептуальный документ в отношении укрепления конкретного сотрудничества в рамках перспективы АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону.

Индонезия считает, что открытое и инклюзивное сотрудничество улучшит благосостояние.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии поощряет международное сотрудничество в области налогообложения, прозрачности и обмена информацией.

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